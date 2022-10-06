العالم اليوم - مقتل قيادي بارز في داعش بغارة أميركية ثانية في سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 أكتوبر 2022 11:20 مساءً - نفذت القوات الأميركية، يوم الخميس، ضربة ثانية ضد تنظيم داعش المتطرف في القامشلي شمال شرقي سوريا، على ما أعلن البنتاغون.

وقتلت الضربة الأميركية الأميركية الثانية أبو معاذ القحطاني الملقب بأبو علاء، القيادي البارز في داعش.

وفي وقت سابق من الخميس، قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية لـ "دوت الخليج" إن العملية العسكرية الأولى التي نُفذت في الساعات الماضية ضد قيادي في داعش داخل منطقة القامشلي شمال شرقي سوريا.

واستهدفت العملية، وفقا للمصدر، قياديا بارزا في تنظيم داعش كان "يخطط ومجموعته لتنفيذ هجمات ارهابية ضد مصالح أميركية".

وكشف ان العملية التي نُفذت اسفرت عن اعتقال عدد من الإرهابيين".

وأوضحت وزارة الدفاع الأميركية إن العمليتين ضد "داعش" في القامشلي تمّ التحضير لهما بدقة لتفادي سقوط مدنيين.