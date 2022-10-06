العالم اليوم - قتلى في قصف تركي على سنجار شمالي العراق

انتم الان تتابعون خبر قتلى في قصف تركي على سنجار شمالي العراق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 أكتوبر 2022 11:20 مساءً - أعلن جهاز مكافحة إرهاب إقليم كوردستان العراق، يوم الخميس، شن القوات التركية لقصف جوي على جبل سنجار، مشيراً إلى وقوع ضحايا وأضرار مادية في المكان.

وجاء في بيان لقوات مكافحة إرهاب إقليم كردستان العراق أن الطائرات الحربية التركية، قصفت مقر وحدات حماية سنجار في جبل سنجار، مضيفة أن القصف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأوضح البيان أنه بحسب معلومات الجهاز، فقد وقع القصف مساء الخميس في تمام الساعة 21:30، حيث قامت الطائرات الحربية للجيش التركي، باستهداف مقر مسلحي وحدات حماية سنجار، على جبل سنجار، ما أدى إلى سقوط خسائر بشرية ومادية.

ولم يذكر الجهاز أعداد الضحايا والمصابين إثر عملية القصف.