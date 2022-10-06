نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر قنصل أجنبي يعتصم في أحد المصارف بلبنان على موقعنا والان مع التفاصيل

دوت الخليج :- أفادت معلومات صحفية بأن القنصل العام الفخري لإيرلندا في لبنان، جورج سيام، يعتصم داخل أحد المصارف مطالبا بالحصول على وديعته المالية.

وقالت جمعية المودعين اللبنانيين في تغريدة على "تويتر" إن المودع جورج سيام، وهو القنصل العام الفخري لإيرلندا في لبنان، لا يزال داخل مصرف "انتركونتينانتال" فرع الحازمية، ويعتصم هناك مطالبا بالحصول على وديعته.

هذا وأصبحت عمليات اقتحام المصارف واحتجاز رهائن، ظاهرة "طبيعية" ومتكررة في لبنان. وقد شهدت البلاد اليوم الثلاثاء، حوالي 3 عمليات اقتحام للمصارف في مناطق مختلفة، وواحدة يوم أمس الاثنين.

وكان لبنان شهد في 16 سبتمبر الماضي، وخلال اليوم نفسه، حوالي 7 عمليات اقتحام لعدة مصارف، أعلنت على اثره جمعية المصارف الاغلاق لمدة 3 أيام بسبب مخاوف أمنية.

وخلال الأشهر الماضية، حصلت حوالي 13 عملية اقتحام للمصارف بلبنان. وقالت جمعية المصارف إن "الاستمرار بسياسة اللامبالاة يعني الاستمرار بسياسة اقتحام المصارف".

المصدر: RT