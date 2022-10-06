الفريق عبدالفتاح البرهان يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء

وأكد السفير النرويجى، عزم بلاده على دفع آفاق التعاون المشترك مع السودان فى المجالات كافة بما يخدم مصالح وتطلعات شعبى البلدين وضرورة العمل من أجل الاستقرار والسلام فى السودان.
فيما، أعرب سفير إيطاليا المقيم لدى السودان ميشيلى توماسى، عن سعادته بتقديم أوراق اعتماده لدى رئيس مجلس السيادة الانتقالى، مؤكدا سعى بلاده لترقية وتطوير العلاقات والدفع بها لآفاق أرحب، مشيرًا إلى ضرورة العمل الجاد من أجل تحقيق تطلعات الشعب السودانى فى الأمن والاستقرار والسلام الشامل.
وأعربت لينكا ماليكوفا عن سعادتها بتقديم أوراق اعتمادها كسفيرة فوق العادة ووزيرا مفوضا لسلوفاكيا لدى السودان، مؤكدة ضرورة العمل من أجل سلام واستقرار السودان والدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها بما يلبى طموحات شعبى البلدين.
من جانبه، أوضح سفير مالى غير المقيم بالسودان أبوبكر ديالى، أن العلاقات السودانية المالية علاقات تاريخية ومتجذرة، وسنعمل على تطويرها إلى آفاق أرحب بما يعزز التعاون والمصالح المشتركة.
وفى ذات السياق، أكد سفير فيتنام غير المقيم لدى السودان نجيين هاى دونج، حرص بلاده على ترقية العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين السودان وفيتنام.
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