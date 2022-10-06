البرلمان المولدوفي يمدد حالة الطوارئ 60 يوماً
أعلن رئيس البرلمان المولدوفي إيغور غروسو، تمديد حالة الطوارئ في البلاد 60 يوما اعتبارا من الـ7 من أكتوبر الجاري، في ظل أزمة الطاقة والأزمة الأوكرانية.
وعزت رئيسة وزراء مولدوفا ناتاليا جافريليتسا أساب فرض حالة الطوارئ إلى أزمة الطاقة والتهديدات بتعليق إمدادات الغاز الروسي وإمدادات الطاقة من محطات توليد الكهرباء في ترانسنيستريا وأوكرانيا.
وأشارت إلى التدهور الاقتصادي في أوروبا بسبب الأزمة الأوكرانية مؤكدة على ضرورة اتخاذ قرارات سريعة وفرض حالة الطوارئ لإدارة الأزمة، وفق وكالة "تاس".
يذكر أن حالة الطوارئ في الجمهورية فرضت منذ نهاية العام الماضي بسبب الانقطاعات المتكررة في إمدادات الغاز في ظل انتقادات المعارضة.
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