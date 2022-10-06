كوريا الجنوبية: 12 مقاتلة شمالية حلقت قرب حدودنا

كوريا الجنوبية: 12 مقاتلة شمالية حلقت قرب حدودناقالت كوريا الجنوبية، إن 12 طائرة حربية تابعة لكوريا الشمالية حلقت بالقرب من حدودهما المشتركة، اليوم الخميس، مما دفعها إلى إطلاق 30 طائرة عسكرية ردا على ذلك.

وقال الجيش الكوري الجنوبي في بيان، إن ثماني طائرات مقاتلة وأربع قاذفات كورية شمالية حلقت في تشكيل، وسط مخاوف من زيادة التوتر في المنطقة.

وأوضح الجيش الكوري الجنوبي في بيانه، أنه يعتقد أن الطائرات الكورية الشمالية أجرت تدريبات على إطلاق النار "جو - أرض".

وأضاف أن كوريا الجنوبية ردت بإرسال 30 طائرة حربية، فيما كانت محادثات سابقة للتقارب بين البلدين قد أخفقت في الوصول إلى تسوية.

وفي وقت سابق، أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين تجاه مياهها الشرقية، وأجرت كوريا الجنوبية مناورات بحرية مع الولايات المتحدة واليابان قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية ردا على ذلك.

من جانبها، أعلنت كوريا الشمالية، اليوم، أن التجارب الصاروخية التي أجرتها في الآونة الأخيرة، عبارة عن "إجراء مضاد" للمناورات العسكرية المشتركة بين الجيشين الأميركي والكوري الجنوبي، في وقت اعتبرت واشنطن هذه التجارب تهديدا للمجتمع الدولي، وتوعدت سول باتخاذ إجراءات مضادة وصفتها بالقوية.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في بيان، إن هذه التجارب الصاروخية "هي الإجراء المناسب من جانب الجيش الشعبي الكوري ضد المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة".

وأضافت بحسب وكالة الصحافة الفرنسية أن هذه المناورات "تتسبب بتصعيد التوترات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية".

وتنظر بيونغ يانغ إلى مناورات الجنوبيين والأميركيين دوما على أنها "تمهيد لغزو".