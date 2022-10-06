العالم اليوم - مسؤول في البنتاغون يكشف نتائج "عملية القامشلي"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 أكتوبر 2022 08:20 مساءً - قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية لـ "دوت الخليج" إن العملية العسكرية الخاصة التي نُفذت في الساعات الماضية ضد قيادي في داعش داخل منطقة القامشلي شمال شرقي سوريا.

واستهدفت العملية، وفقا للمصدر، قياديا بارزا في تنظيم داعش الإرهابي كان "يخطط ومجموعته لتنفيذ هجمات ارهابية ضد مصالح أميركية".

وكشف ان العملية التي نُفذت اسفرت عن اعتقال عدد من الإرهابيين".

وقال التلفزيون السوري الرسمي في قناته على تيليغرام في ساعة مبكرة الخميس، إن قوات خاصة أميركية نفذت عملية نادرة على قرية ملوك سراي في محافظة الحسكة شمال شرق البلاد.

ونقلت رويترز عن المصدر السوري إن شخصا قتل وألقي القبض على آخرين دون أن يذكر تفاصيل عن هوياتهم.