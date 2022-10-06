الأردن يتجه لتعليق إصدار تقرير كورونا الأسبوعي

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 6 أكتوبر 2022 08:07 مساءً - جي بي سي نيوز :- قال مستشار رئاسة الوزراء مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي، الاثنين، إن الحكومة تتجه لتعليق اصدار تقرير كورونا الأسبوعي بعد تراجع أعداد حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا المستجد على مستوى المملكة.

وحول التوجه لإيقاف أعداد التقرير بشكل كامل قال البلبيسي: "التقرير قائم ولكن سيجري تزويد المختصين به أو الجهة الرسمية التي تطلبه".

ولم تعلن وزارة الصحة الأحد عن تقريرها الأسبوعي لعدد الإصابات بفيروس كورونا محليا.

وبينت الوزارة في ملخص التقرير الأسبوعي السابق خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 16 أيلول/سبتمبر الماضي، أن عدد فحوصات (بي سي آر) التي أجريت خلال الأسبوع بلغت 17825 فحصا، فيما بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية لذات الأسبوع 15.57%.

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