السويد: الأضرار بخطى أنابيب نورد ستريم نجمت عن وقوع تفجيرات

جدة - نرمين السيد - أكدت السلطات السويدية، اليوم الخميس، أن وقوع تفجيرات كان السبب وراء الأضرار التى لحقت بخطى أنابيب نورد ستريم، وذلك بعد الانتهاء من التحقيق فى مسرح الجريمة فى تسرب الغاز، الذى تم اكتشافه قبل أكثر من إسبوع.





وقالت الشرطة السويدية حسبما نقلت شبكة "سى.إن.إن" الأمريكية، إن التفجيرات تسببت فى حدوث أضرار جسيمة فى خطوط الأنابيب فى المنطقة الاقتصادية السويدية، مضيفة أن تحقيقاتها عززت الشكوك والشبهات حول حدوث تخريب جسيم. ووفقا للشرطة السويدية، فإنه قد تم ضبط أدلة معينة كجزء من التحقيق وتم مراجعتها وتحليلها وفحصها، بدوره، أكد مكتب المدعى العام السويدى فى بيان له عقب انتهاء التحقيق رفع الطوق الأمنى والقيود المفروضة حول مكان الحادث. وأثارت أنباء التسريبات ضجة بين العديد من القادة الأوروبيين الذين قالوا إن التخريب هو السبب المحتمل على ما يبدو فى ذلك الوقت، وصف الرئيس الأمريكى جو بايدن التسريبات فى خطوط أنابيب نورد ستريم بأنها عمل تخريبى متعمد، رغم أنه لم يصل إلى حد اتهام موسكو مباشرة بالتسريبات.

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