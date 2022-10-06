العالم اليوم - النفط يرتفع لأعلى مستوى في 3 أسابيع.. وبرنت فوق 94 دولارا

انتم الان تتابعون خبر النفط يرتفع لأعلى مستوى في 3 أسابيع.. وبرنت فوق 94 دولارا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 أكتوبر 2022 07:21 مساءً - استقرت أسعار النفط عند أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع الخميس بعد اتفاق تحالف "أوبك+" على خفض إمدادات الخام بمليوني برميل يوميا، في أكبر خفض منذ تفشي كورونا في عام 2020.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتا، أو 0.9 بالمئة، إلى 94.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 1519 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعه 1.7 بالمئة في الجلسة السابقة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي 79 سنتا، أو 0.9 بالمئة، إلى 88.55 دولار للبرميل، بعد صعودها 1.4 بالمئة عند الإغلاق الأربعاء.

ويأتي الاتفاق بين منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، وهو التحالف المعروف باسم "أوبك+"، قبل حظر الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي، كما أنه سيضغط على الإمدادات في سوق تعاني بالفعل من نقص المعروض مما سيزيد من التضخم.

وقال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان إن الخفض الفعلي للإمدادات سيتراوح بين مليون و1.1 مليون برميل يوميا. ويبلغ نصيب السعودية من الخفض حوالي نصف مليون برميل يوميا.

وانتقدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الاتفاق. وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن سيواصل تقييم ما إذا كان سيتم سحب المزيد من مخزونات النفط الاستراتيجية لتخفيض الأسعار.

وأضاف البيت الأبيض أنه سيستشير الكونغرس بخصوص مسارات إضافية لخفض سيطرة "أوبك+" على أسعار الطاقة في إشارة واضحة إلى تشريع قد يعرض أعضاء المجموعة لدعاوى قضائية مرتبطة بمكافحة الاحتكار.

وفي سياق منفصل قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الأربعاء إن روسيا قد تخفض إنتاج النفط، في محاولة لمواجهة تداعيات فرض الغرب سقفا على أسعار الطاقة الروسية بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن السحب من مخزونات النفط الأميركية في الأسبوع الماضي دعم الأسعار أيضا. وانخفضت المخزونات بمقدار 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 سبتمبر إلى 429.2 مليون برميل.