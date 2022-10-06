الرئيس الصومالى يتسلم دعوة رسمية لحضور القمة العربية بالجزائر

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، اليوم الخميس، أنه قام بتسليم الرسالة وزير الاتصال الجزائرى محمد بوسليمانى، بصفته مبعوثا خاصا للرئيس تبون.
ونقل وزير الاتصال الجزائرى خلال اللقاء إلى الرئيس الصومالى التحيات الأخوية للرئيس الجزائرى وتمنياته بالأمان والرقى لجمهورية الصومال الفيدرالية وتطلعه إلى مشاركتها فى هذه القمة لجعلها موعدا لتعزيز العمل العربى المشترك وتمكين البلدان العربية من مجابهة التحديات متعددة الأبعاد التى تواجهها.
من جانبه، أكد الرئيس الصومالى مشاركته الشخصية فى القمة العربية المقبلة على رأس وفد رفيع المستوى، ودعم جمهورية الصومال الفيدرالية لجهود الجزائر لإنجاح هذا الاستحقاق العربى الهام، معربا عن سعادته الكبيرة واعتزازه بتواجده بالجزائر، لاسيما وأن القمة العربية ستلتئم على أرض الانتصارات تزامنا والذكرى التاريخية لاندلاع الثورة التحريرية الجزائرية.
كما حمل الرئيس الصومالى، الوزير بوسليمانى تسليم رسالة خطية وجهها إلى الرئيس الجزائرى وتبليغه أصدق تحياته الأخوية، مضيفا أن مشاركته فى قمة الجزائر ستشكل أيضا فرصة للحديث معمقا مع أخيه حول سبل تعزيز وترقية العلاقات التى تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
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