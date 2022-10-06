العالم اليوم - بعد قرار أوبك+.. غولدمان ساكس يتوقع صعود النفط لـ104 دولارات

انتم الان تتابعون خبر بعد قرار أوبك+.. غولدمان ساكس يتوقع صعود النفط لـ104 دولارات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 أكتوبر 2022 06:22 مساءً - رفع بنك غولدمان ساكس توقعاته لسعر النفط للعامين الجاري والمقبل، حيث توقع البنك الأميركي أن يكون لخفض الإنتاج الذي اتفق عليه منتجو "أوبك+" بمقدار مليوني برميل يوميا تأثير "صعودي كبير" على الأسعار في المرحلة المقبلة.

واتفقت مجموعة "أوبك+" التي تضم أعضاء منظمة أوبك وحلفاء لها من بينها روسيا، على أكبر تخفيضات في الإنتاج منذ ذروة جائحة كوفيد-19 في عام 2020، وذلك خلال اجتماع في فيينا الأربعاء.

وقال بنك غولدمان ساكس في مذكرة بتاريخ الأربعاء إنه إذا استمرت تخفيضات إنتاج "أوبك+" حتى ديسمبر 2023، فمن الممكن أن تصل زيادة سعر خام برنت إلى 25 دولارا للبرميل، مع احتمال ارتفاع الأسعار بشكل أكبر في حالة نضوب المخزونات بالكامل.

ورفع بنك غولدمان ساكس توقعاته لسعر خام برنت لعام 2022 إلى 104 دولارات للبرميل من 99 دولارا ولعام 2023 إلى 110 دولارات للبرميل من 108 دولارات للبرميل.

كما رفع البنك الأميركي توقعاته لسعر خام برنت في الربع الأخير من عام 2022 والربع الأول من عام 2023 بمقدار عشرة دولارات للبرميل إلى 110 دولارات و115 دولارا للبرميل على التوالي.

وجرى تداول خام برنت حول 94 دولارا للبرميل اليوم الخميس، بعد ارتفاعه بنسبة 1.7 بالمئة في الجلسة السابقة.