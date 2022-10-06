جدة - نرمين السيد - وأضاف زيلينسكى فى خطاب أمام معهد لوى الأسترالى ألقاه عبر خاصية الفيديو كونفرانس: "حان الآن الوقت لزيادة هذا الضغط، مباشرة بعد أن قامت روسيا بهذه الخدعة باستفتاءات زائفة وقيامها بضم هذه المناطق، ويجب أن يكون ثمن مثل هذه الأعمال ملموسا كون العواقب مدمرة"، وذلك بحسب ما نقلت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية اليوم الخميس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زيلينسكى: إذا كان ردة فعل العالم ضعيفة ستقوم روسيا بمزيد من التصعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.