العالم اليوم - بسبب مخاوف التضخم.. مؤشرات الأسهم الأميركية باللون الأحمر

انتم الان تتابعون خبر بسبب مخاوف التضخم.. مؤشرات الأسهم الأميركية باللون الأحمر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 أكتوبر 2022 05:20 مساءً - تراجعت المؤشرات الرئيسية في الأسواق الأميركية بشكل جماعي في التداولات، الخميس، وسط مخاوف من التضخم وما قد يتبعه من جولة جديدة من تشديد السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في حين يعمل المستثمرون على تقييم بيانات تظهر زيادة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وكانت الأسهم الأوروبية قد ارتفعت في بداية التداولات، إلا أنها عكست اتجاهها الصاعد لتسجل تراجعًا خلال الجلسة، وسط ترقب لمحضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي لشهر سبتمبر للحصول على مؤشرات بشأن وتيرة ومسار رفع معدلات الفائدة.

تحركات الأسهم

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي بواقع 255.2 نقطة أو بنسبة 0.84 بالمئة، ليصل إلى مستوى 30018.67 نقطة بحلول الساعة 14:39 بتوقيت غرينتش.

وهبط ستاندرد آند بورز 500 بواقع 30.29 نقطة أو بنسبة 0.78 بالمئة إلى 3756.12 نقطة، بينما انخفض المؤشر ناسداك المجمع بمقدار 67.09 نقطة أو بنسبة 0.6 بالمئة إلى 11081.59 نقطة.

وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بمقدار 2.98 نقطة أو بنسبة 0.75 بالمئة، ليصل إلى مستوى 395.95 نقطة.