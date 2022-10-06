العالم اليوم - الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأميركية

انتم الان تتابعون خبر الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 أكتوبر 2022 05:20 مساءً - سجلت أسعار الذهب تراجعا طفيفا الخميس في ظل ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، فضلا عن إحجام المستثمرين عن القيام بمراهنات كبيرة قبل بيانات الوظائف الأميركية.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1713.91 دولار للأونصة بحلول 1147 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1722.50 دولار. وصعد مؤشر الدولار بنسبة 0.6 بالمئة مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى. كما ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة سنوات. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 0.7 بالمئة إلى 20.56 دولار للأوقية. واستقر البلاتين عند 918.01 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم بنسبة 1.2 بالمئة إلى 2275.41 دولار.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأميركية .. في رعاية الله وحفظة