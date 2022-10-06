روسيا: مستعدون لوقف العمليات العسكرية فى أوكرانيا وفق شروطنا فقط

جدة - نرمين السيد - قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسى، فالنتينا ماتفيينكو، إن موسكو مستعدة لوقف العمليات العسكرية فى أوكرانيا وفق الشروط الروسية فقط، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.





وكان المتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف، قد أكد الثلاثاء، أن موسكو دائماً منفتحة على التفاوض لإنهاء الصراع. وانتقد دميترى بيسكوف المرسوم الأوكرانى الجديد الذى وقعه الرئيس فلوديمير زيلينسكى، والذى ينص على أن كييف لن تتفاوض مباشرة مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، لإنهاء الصراع. وكان الرئيس الأوكرانى وقع، الثلاثاء، مرسوماً يؤكد رسمياً "استحالة" إجراء محادثات مع بوتين لكنه أبقى الباب مفتوحاً لإجراء محادثات مع روسيا، التى ردت بالقول إن "عمليتها العسكرية الخاصة" فى أوكرانيا لن تنتهى، إذا استبعدت كييف الدخول فى محادثات.

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