تصريح جديد من الكرملين بشأن مقتل داريا دوجين

وقال بيسكوف - للصحفيين اليوم الخميس، ردا على سؤال بهذا الشأن - "حسنا، أنظروا، لدى الكرملين تلك المعلومات، التى كانت منذ البداية بحوزة أجهزة استخباراتنا، المتعلقة بتورط الدولة الأوكرانية فى هذا العمل الإرهابي".
وأضاف: "أن مقتل داريا كان مثبتا وأظهرته استخباراتنا، وجرى بسرعة اتخاذ كل الإجراءات لتحديد المنفذين، أما الذين يقفون وراء هذا العمل فهم واضحون ويلاحقون".
وكانت الصحفية الروسية والمحللة السياسية داريا دوجينا، ابنة المفكر الروسى ألكسنر دوجين، قتلت مساء يوم 20 أغسطس الماضى، فى انفجار سيارة على طريق "موزايسك" السريع فى منطقة "أودينتسوفو" بضواحى موسكو.
وأكدت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية - فى 22 أغسطس - أن الاستخبارات الأوكرانية كانت وراء مقتل داريا دوجين وأن الجانى هى المواطنة الأوكرانية ناتاليا فوفك، التى وصلت إلى روسيا مع ابنتها فى 23 يوليو، مشيرة إلى أنها مرتكبة الجريمة بعد تفجير السيارة عن بعد وغادرت وابنتها إلى إستونيا عبر منطقة بسكوف الروسية.
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