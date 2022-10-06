المفوضية الأوروبية: نواصل استكشاف طرق عملية لتحقيق استقرار أسواق الطاقة

جدة - نرمين السيد - وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية، فى تصريحات أوردتها قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، أننا نواصل استكشاف طرق عملية لتحقيق استقرار أسواق الطاقة. يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، كان قد أكد فى وقت سابق، التزام بلاده بتعزيز أمن الطاقة فى أوروبا، قائلا "إن تخريبا واضحا وقع لخطى نقل الغاز الروسى نورد ستريم 1 ونورد ستريم2"، مضيفا أن واشنطن مستعدة لدعم جهود التحقيق التى يجريها الأوروبيون بشأن حادث تسرب الغاز.

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