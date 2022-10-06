العالم اليوم - مبادلة تصبح أول راع رسمي لمنتخب الإمارات للجوجيتسو

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 أكتوبر 2022 03:22 مساءً - أصبحت مبادلة للاستثمار أول راع لمنتخب الأمارات للجوجيتسو، في خطوة من شأنها دعم المكانة المتفوقة للإمارات عالميا في هذه اللعبة.

وأعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو وشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة" عن توقيعهما لاتفاقية شراكة استراتيجية.

وجرى الإعلان عن هذه الشراكة الاستراتيجية خلال مؤتمر صحفي أقيم في أبوظبي، حيث وقّع على الاتفاقية من جانب اتحاد الإمارات للجوجيتسو عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومن جانب شركة مبادلة للاستثمار حميد عبد الله الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية.

وبحسب اتفاقية، الشراكة أصبحت مبادلة للاستثمار أول راع رسمي حصري لمنتخب الإمارت للجوجيتسو بمختلف فئاته، كما سيطلق اسمها على صالة جوجيتسو أرينا.

وتحظى رياضة الجوجيتسو بشعبية هائلة في الإمارات حيث تجاوز عدد ممارسيها 30 ألف رياضي ورياضية، كما يسيطر أبناء الإمارات على ألقاب مختلف أوزان الجوجيتسو في كل الفئات.

وتعد شراكة مبادلة مع اتحاد الجوجيتسو الأولى في رياضة فردية على غرار مع يجري في لعبة جماعية مثل شراكة طيران الإمارات مع نادي آرسنال والاتحاد مع مانشستر سيتي وأليانز مع بايرن ميونيخ ويوفنتوس.