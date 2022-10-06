روسيا: أمريكا تزود أوكرانيا بالأسلحة لإغراقها فى الدماء

جدة - نرمين السيد - وأضاف زاخاروفا "مع مرور كل أسبوع، يتم ضخ المزيد والمزيد من الأموال هناك، فى المنطقة، لنظام كييف، لضمان عدم توقف الأعمال العدائية وموت المزيد من الناس، من أجل إغراق المنطقة بالدماء بأموال أمريكية لا يدعمها أى شيء فى الولايات المتحدة، التى تجاوز دينها العام فى الآونة الأخيرة 31 تريليون دولار".

وأكدت زاخاروفا أن الولايات المتحدة مستعدة لإضافة أربع قاذفات أخرى إلى أنظمة هيمارس الستة عشر التى تم توفيرها بالفعل وذخيرة بقيمة 625 مليون دولار.

وتابعت: "يمكنك أن تتخيل قوة الكراهية تجاهنا، يعترف الأمريكيون صراحة بأنهم ينقلون الأقمار الصناعية وبيانات استخباراتية أخرى إلى قيادة الجيش الأوكرانى فى الوقت الحقيقى تقريبًا ويشاركون فى التخطيط للعمليات العسكرية. إذن ما هو الأمر إن لم يكن التواطؤ؟ هذه حرب مختلطة حقيقية".