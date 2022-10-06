جدة - نرمين السيد - وكانت دول "أوبك+" قد وافقت أمس الأربعاء، على خفض إنتاجها بمقدار 2 مليون برميل يوميا على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة ودول مستهلكة أخرى لضخ المزيد.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير، إن قرار "أوبك+" خفض الإنتاج بمقدار مليونى برميل يوميا يوضح أن المجموعة تنحاز إلى روسيا، واضفة القرار بأنه "خطأ ومضلَّل".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكرملين: خفض إنتاج «أوبك+» يؤدى إلى استقرار سوق النفط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.