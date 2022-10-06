الكرملين: خفض إنتاج «أوبك+» يؤدى إلى استقرار سوق النفط

جدة - نرمين السيد - وكانت دول "أوبك+" قد وافقت أمس الأربعاء، على خفض إنتاجها بمقدار 2 مليون برميل يوميا على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة ودول مستهلكة أخرى لضخ المزيد.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير، إن قرار "أوبك+" خفض الإنتاج بمقدار مليونى برميل يوميا يوضح أن المجموعة تنحاز إلى روسيا، واضفة القرار بأنه "خطأ ومضلَّل".