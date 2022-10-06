الخارجية الروسية: الغرب يدرب عسكريين أوكرانيين

جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن هناك أوجه تشابه بين قيام الغرب بتدريب عناصر الجيش الأوكرانى حاليا وتدريب المسلحين الذين نفذوا انقلاب "الميدان" فى أوكرانيا عام 2014.





وأضافت زاخاروفا، خلال تصريحات صحفية اليوم الخميس: "لقد قام البريطانيون مؤخرا بتدريب عدة آلاف من المسلحين الأوكرانيين، وشارك فى ذلك مدربون عسكريون من كندا وبولندا ونيوزيلندا ودول غربية أخرى أيضا". وتابعت "على نفس المنوال بالضبط دربوا المسلحين، الذين نفذوا باستخدام القوة انقلابا مخالفا للدستور فى الميدان بأوكرنيا فى 2014"، مشيرة إلى أن هؤلاء الغربيون حاولوا تصوير المتطرفين المدربين على أنهم من منظمات المجتمع المدنى.

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