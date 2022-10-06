تفاصيل جديدة فى حادث تايلاند

جدة - نرمين السيد - وقال متحدث باسم الشرطة التايلاندية إن 35 شخصاً على الأقل قتلوا، بينهم 23 طفلاً، فى إطلاق نار جماعى فى مركز للرعاية النهارية للأطفال فى أحد أقاليم شمال شرق البلاد.
وبحسب الكولونيل بالشرطة جاكابات فيجيترايثايا، فإن الشرطى السابق بانيا خمرب البالغ من العمر 34 عامًا عاد إلى منزله وقتل زوجته وطفله بعد الهجوم.
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