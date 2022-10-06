مقتل 31 شخصا فى حضانة بـ تايلاند على يد شرطى سابق

جدة - نرمين السيد - وأضافت مصادر شرطية، حسبما ذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، أن الشرطى السابق بانيا خامراب، اقتحم مركز رعاية الأطفال وشرع فى إطلاق النار، وكان يحمل معه سكاكين، موضحة أن العديد من الضحايا من الأطفال. بدوره، أفاد مركز شرطة "نا كلانج" بأن المسلح كان هاربا.

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