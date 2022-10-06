زابوريجيا: كييف نشرت قوات وأسلحة على خط التماس أكثر من أى وقت مضى

جدة - نرمين السيد - وقال روجوف - اليوم الخميس - "إن عدد الأسلحة الأوكرانية والأفراد الذين تم نشرهم على خط اتصال زابوريجيا مثير للدهشة، إنه يتجاوز أى كمية كانت موجودة على الإطلاق خلال مجمل العملية العسكرية الخاصة إلى حد بعيد".
يذكر أن روجوف صرح - فى وقت سابق - بأن أوكرانيا نشرت أكثر من 450 جنديا من القوات الخاصة للعمليات القتالية، وبحسب قوله، أجرت القوات الأوكرانية فى شهر سبتمبر الماضى، ثلاثة تدريبات على الأقل لنقل قواتها عبر نهر الدنيبر.
كما أشار إلى أنه تم تدريب ما يصل إلى خمس مجموعات من 100-110 من الجنود المجهزين تجهيزا كاملا لعبور نهر دنيبر خلال برنامج تدريبى تضمن طائرات بدون طيار للمراقبة والهجوم.
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