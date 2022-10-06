عاجل- تصريح روسى جديد بشأن اندلاع حرب نووية

جدة - نرمين السيد - وكان نائب مدير شؤون الحد من الأسلحة وانتشار النووى فى وزارة الخارجية الروسية قنسطنطين فورونتسوف، قد أكد فى وقت سابق، أن موسكو ملتزمة ببيان قادة الدول النووية الخمس بشأن عدم جواز شن حرب نووية.
يشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أعلن 21 سبتمبر الماضى، أول تعبئة لجنود الاحتياط فى البلاد منذ الحرب العالمية الثانية لنشر المزيد من القوات فى ساحات المعارك فى أوكرانيا، محذرا الغرب من أنه لم يكن يخادع عندما ألمح إلى أنه جاهز لاستخدام أسلحة نووية للدفاع عن أمن الأراضى الروسية.
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