عون: لن تكون هناك أي شراكة مع الجانب الإسرائيلي

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 6 أكتوبر 2022 01:08 مساءً - دوت الخليج :- أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون" انه لن تكون هناك أي شراكة مع الجانب الإسرائيلي في موضوع التنقيب في الحقول النفطية والغازية المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة".

وقال في تصريح اليوم"بالنسبة الى موضوع المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، فان لبنان سيحدد موقفه من مضمون العرض الخطي الذي قدمه الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين والذي تضمن نصوصا قيد الدرس اليوم بالتشاور مع رئيسي مجلس النواب والحكومة وفي ضوء ملاحظات اللجنة الفنية المشكلة لهذه الغاية".

وقال انه حرص طوال الاشهر الماضية على ضمان حقوق لبنان في مياهه وتوفير الظروف الملائمة لبدء عمليات التنقيب في الحقول النفطية والغازية المحددة في المنطقة الاقتصادية التي يفترض ان تبدأ بها شركة "توتال" الفرنسية".

واعرب عن امله في "ان يشكل بدء التنقيب عن النفط في الحقول المائية الجنوبية بداية إيجابية تساعد الاقتصاد اللبناني على النهوض من جديد بعد التراجع الذي حصل خلال الاعوام الماضية".

بدوره، قال ممثل عون الى المفاوضات نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب" ان لبنان كان في موقع متقدم في المفاوضات من خلال الموقف الموحد وعامل القوة المعروف لدى الجميع والدبلوماسية التى استندت الى هذين العاملين"، وأكد أن "الجو إيجابي جدا، وهذا واضح من خلال اعتراف الفريق الآخر أن لبنان نال أكثر من الجانب الآخر باعترافه".

--(بترا)

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