«يورووينجز» الألمانية تلغى نصف رحلاتها بسبب إضراب الطيارين

جدة - نرمين السيد - وأوضحت "يورووينجز"، وهى شركة تابعة لشركة الطيران الألمانية لوفتهانزا - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الخميس - أن هذا القرار من شأنه أن يؤثر على عشرات الآلاف من المسافرين، وعلى مطارات ألمانيا.
وكانت نقابة الطيارين فى ألمانيا "كوكبيت" أعلنت الإضراب بعد فشل المحادثات مع الإدارة حول تحسين ظروف العمل، فيما أنهت النقابة الشهر الماضى مع لوفتهانزا خلافا طويلا برفع رواتب الطيارين بنسبة كبيرة.
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