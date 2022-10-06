الجيش الأوكرانى: مقتل 16 جنديا روسيا وتدمير 35 وحدة من المعدات العسكرية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أكتوبر 2022 11:27 صباحاً - أعلنت قيادة العمليات الجنوبية بالجيش الأوكرانى، صباح اليوم الخميس، أن القوات المسلحة قتلت على مدار يوم أمس ما يقرب من 16 جنديا روسيا، ودمرت 35 وحدة من معداتهم العسكرية فى الجبهة الجنوبية.

وذكرت القيادة- في بيان، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - أن وحدات الصواريخ والمدفعية قامت بأكثر من 350 مهمة إطلاق نار خلال يوم أمس، مما أدى إلى مقتل 58 من الجنود الروس وتدمير عدة عشرات من المعدات العسكرية، من بين ذلك، تسع دبابات، و17 مركبة، وأربعة مدافع هاوتزر من طرازي "Msta-S" و"Msta-B"، ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع من نوع أكاتسيا، ونظام صاروخي مضاد للدبابات.

علاوة على ذلك، دمرت القوات المسلحة الأوكرانية مستودعين ذخيرة للعدو في منطقتي باشتانكا وبريسلاف، بحسب البيان.

في السياق ذاته.. أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية للجيش الأوكراني في مدينة زابوروجيا، أولكسندر ستاروخ، صباح اليوم، أن القوات الروسية شنت هجومًا بالصواريخ على المدينة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وكتب ستاروخ منشورًا على موقع "تليجرام" نقلته وكالة "يوكرين فورم": أن القوات الروسية هاجمت المركز الإقليمي للمدينة بالصواريخ، وكانت أهداف العدو هي منشآت البنية التحتية".

وأضاف "نتيجة لهجمات العدو اندلعت حرائق في المدينة ودُمرت العديد من المباني السكنية، ولكن لم يعرف بعد العدد الدقيق للضحايا"، مشيرًا إلى أن عمال الإنقاذ يعملون بالفعل في مكان الحادث.