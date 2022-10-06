مولدوفا تستدعى السفير الروسى للاحتجاج على الاستفتاءات الأخيرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 أكتوبر 2022 11:27 صباحاً - استدعت وزارة الشئون الخارجية والتكامل الأوروبى فى مولدوفا، السفير الروسى لديها تشيسيناو فاسنيتسوف، بسبب الاستفتاءات الأخيرة فى إقليمى دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، وكذلك منطقتى زابوروجي وخيرسون.

وأصدرت وزارة الشئون الخارجية في مولدوفا، اليوم الخميس، بيانا أعلنت خلاله أنه تم استدعاء السفير الروسي والتعبير عن موقف مولوفا بشأن محاولة ضم روسيا "غير المشروع لبعض الأراضي الأوكرانية"، وأضاف البيان أن مولدوفا لن تعترف بنتائج الاستفتاء وتدين بشدة ضم مناطق جديدة لروسيا، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأجرى إقليما دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، وكذلك منطقتا زابوروجي وخيرسون، في الفترة من 23 سبتمبر وحتى 27 سبتمبر الماضي، استفتاءات بشأن الانضمام إلى روسيا، وصوتت الغالبية العظمى من السكان لصالح الانضمام إلى موسكو.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعماء المناطق الأربع معاهدات بشأن انضمامهم إلى روسيا.