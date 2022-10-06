ميقاتى: الاتفاق على ترسيم الحدود مع إسرائيل يفادى المنطقة حربا أكيدة

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى، على الأهمية الاستراتيجية للتوصل لاتفاق مع إسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، معربا عن سعادته بإنجاز الاتفاق لأمرين، أحدهما أنه يجعل المنطقة تتفادى حربا أكيدة، والثانى أن الدولة اللبنانية توحدت وتوصلت إلى قرار واحد، مشيرا إلى أنه عندما يكون القرار واحدا فإنه يمكن الوصول إلى ما يريده الجميع.





جاء ذلك فى تصريحات اليوم الخميس، عقب لقائه بالبطريرك المارونى مار بشارة بطرس الراعى فى الصرح البطريركى فى بكركى، حيث تم البحث فى الشؤون الراهنة والاستحقاقين الرئاسى والحكومى.

وقال ميقاتى، إن الحديث تركز على التحديات التى يمر بها لبنان، مؤكدا أنه شرح للبطريرك الإنجاز المتعلق بترسيم الحدود البحرية ورد على عدد من الاستفسارات عن بعض تفاصيل هذا الاتفاق مؤكدا على أهمية هذا الاتفاق استراتيجيا.

وأضاف أن وحدة الصف ضرورية فى هذا الظرف بالذات، ويجب أن تكون حاضرة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بغض النظر عن الشخص وعن آراء كل فريق، داعيا للعمل بجدية كاملة لانتخاب رئيس جمهورية فى هذا الظرف.

وأوضح أن اللقاء تطرق إلى ملف تشكيل الحكومة، حيث أكد ميقاتى إيمانه بوحدة وبناء الدولة اللبنانية بعيدا عن الطائفية، داعيا لتفادى الحديث عن أمور تؤدى لمزيد من الشرذمة، والتركيز على ما يقرب بين جميع اللبنانيين ولا يفرقهم.