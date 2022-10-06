حسام زكى: الوضع الدولى يحتم على لبنان التعامل بجدية مع استحقاقاته الدستورية

وأضاف السفير حسام زكى- فى تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بلبنان- أنه حضر إلى لبنان بتكليف من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط؛ للقاء عدد من المسؤولين، والحديث بشأن الاستحقاقات الدستورية المقبلة وكيفية التعامل معها.
وبدأ الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية زيارة رسمية للبنان لمدة يومين يلتقى خلالها رؤساء الجمهورية ميشال عون، ومجلس النواب نبيه برى، والحكومة نجيب ميقاتى، وعددا من السياسيين.
ومن المقرر أن يلتقى السفير حسام زكى بعدد من الكتل النيابية فى مجلس النواب اللبنانى ورؤساء الأحزاب والقوى السياسية على مدار اليوم الخميس وغدا الجمعة.
ويواجه لبنان استحقاقين دستورين ممثلين فى انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل نهاية عهد الرئيس الحالى ميشال عون فى 31 أكتوبر الجارى لتجنب الفراغ الرئاسى، بالإضافة إلى تشكيل الحكومة الجديدة بدلا من حكومة تصريف الأعمال الحالية؛ تفاديا للفراغ الحكومى، بالتوازى مع إجراء الإصلاحات التشريعية المطلوبة لإقرار خطة الإنقاذ والتعافى وخروج البلاد من أزماته المالية والاقتصادية والاجتماعية.
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