مولدوفا تستدعى السفير الروسى

وأصدرت وزارة الشؤون الخارجية فى مولدوفا، اليوم الخميس، بيانا أعلنت خلاله أنه تم استدعاء السفير الروسى والتعبير عن موقف مولدوفا بشأن محاولة ضم روسيا "غير المشروع لبعض الأراضى الأوكرانية".
وأضاف البيان، أن مولدوفا لن تعترف بنتائج الاستفتاء وتدين بشدة ضم مناطق جديدة لروسيا.
وأجرت دونيتسك ولوجانسك، وكذلك منطقتا زابوريجيا وخيرسون، فى الفترة من 23 سبتمبر وحتى 27 سبتمبر الماضي، استفتاءات بشأن الانضمام إلى روسيا، وصوتت الغالبية العظمى من السكان لصالح الانضمام إلى موسكو.
ووقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وزعماء المناطق الأربع معاهدات بشأن انضمامهم إلى روسيا.
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