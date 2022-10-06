الأردن يؤكد أهمية التعاون مع سلطنة عمان فى مختلف المجالات

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الوزراء الأردنى بشر الخصاونة، أهمية التعاون بين بلاده وسلطنة عمان فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمار وتكنولوجيا المعلومات والتدريب المهنى والتشغيل والأمن الغذائى والصناعات الدوائية والتعدين والتشبيك بين القطاعين العام والخاص فى البلدين الشقيقين ومواصلة البحث والتنسيق والتشاور فى أية مجالات تعاون إضافية بين البلدين الشقيقين.





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