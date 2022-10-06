من جديد..كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين باتجاه بحر اليابان

جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش الكورى الجنوبى والحكومة اليابانية، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، بالقرب من العاصمة بيونج يانج باتجاه بحر اليابان، فى سادس عملية إطلاق، منذ أواخر سبتمبر الماضى، وبالتزامن مع إعادة نشر حاملة طائرات أمريكية فى المياه الإقليمية.





وقال وزير الدفاع اليابانى ياسوكازو هامادا- فى تصريح، حسبما نقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية- إن المقذوفات سقطت خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان وحلقت ما بين 350 و800 كيلومتر على ارتفاع أقصى يتراوح بين 50 و100 كيلومتر، مضيفا أنه لم ترد تقارير حول وقوع أضرار للطائرات والسفن اليابانية.

وجاءت عمليات الإطلاق بعد يومين فقط من إطلاق بيونج يانج صاروخًا باليستيًا فوق الأرخبيل اليابانى لأول مرة منذ خمس سنوات، وبعد يوم واحد من إعادة نشر حاملة الطائرات الأمريكية "رونالد ريجان" التى تعمل بالطاقة النووية فى بحر اليابان لإجراء تدريبات مشتركة.

وفى حديثه للصحفيين، انتقد رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، إطلاق كوريا الشمالية المتكرر للصواريخ خلال فترة قصيرة من الزمن، ووصفه بأنه "غير مقبول على الإطلاق".. فيما أكد وزير الدفاع أن طوكيو قدمت احتجاجا إلى كوريا الشمالية من خلال سفارتها فى بكين.

بدوره، تعهد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، بحماية شعبه من خلال تعزيز تحالف بلاده مع الولايات المتحدة والتعاون الأمنى بين سول وواشنطن وطوكيو.

كما نددت وزارة الخارجية الأمريكية بالتجارب الصاروخية، قائلة إن إطلاق كوريا الشمالية يعد انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويشكل "تهديدًا" للدول المجاورة والمجتمع الدولى.