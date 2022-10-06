مصرع 15 شخصا فى غرق قارب لمهاجرين قبالة اليونان

جدة - نرمين السيد - وذكر خفر السواحل اليونانى - فى بيان أوردته قناة "فرانس 24" اليوم الخميس - أنه "عُثر على جثث 15 شخصا بالقرب من الجزيرة بعد غرق زورق يحمل نحو 40 شخصا دفعته رياح عاتية هبت على المنطقة"، موضحا أنه تم إنقاذ خمسة أشخاص وتجرى عمليات لمساعدة آخرين.
وأضاف أن هناك زورقا شراعيا ثان يقل 95 شخصًا على ما يبدو بالقرب من جزيرة (سيتيرا) وغرق الزورق بالقرب من ميناء دياكوفتى، مشيرا إلى تمكن بعض الناجين من السباحة إلى الشاطئ، بينما سمحت عملية مشتركة لسفن فى البحر وخدمات الإطفاء والشرطة على الشاطئ بانتشال ثمانين شخصًا.
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