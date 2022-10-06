الأمم المتحدة: التنفيذ الكامل لـ تفاق جوبا للسلام ضرورة حتمية

جدة - نرمين السيد - وأضاف بيرتس، حسب بيان صادر عن المنظمة الدولية بمناسبة ذكرى مرور عامين على توقيع اتفاق جوبا، أن هذه المناسبة فرصة للتذكير بأنه لا يزال يتعين إنجاز الكثير.

وأوضح أنه يقدر الجهود التى بذلت فى تنفيذ مسار دارفور وخصوصا إنشاء لجنة لوقف إطلاق النار الدائم، كما يرحب بتدريب الدفعة الأولى المؤلفة من 1700 جندى من الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا ليتم دمجهم فى قوة حفظ السلام المشتركة.

وشدد المسؤول الدولى على أنه رغم ذلك، فهناك حاجة عاجلة للنشر السريع للقوة المشتركة لحفظ الأمن لضمان حماية المدنيين وإنشاء مفوضية للاجئين والنازحين وأخرى للعدالة الانتقالية فضلا عن البنود الأخرى فى الاتفاق المرتبطة بالمشاركة فى السلطة والثروة.