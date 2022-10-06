ترامب: التحقيقات الفيدرالية أكسبتنى أموالا بـ 5 مليارات دولار

جدة - نرمين السيد - ونفى ترامب، فى تصريحات له، مساء أمس الأربعاء، ارتكابه أية مخالفات، قائلا: "إنهم يستهدفوننى من أجل إسكاتى".
وانتقد ترامب التفتيش الذى أجراه ممثلو مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى "إف بى آى" لمقر إقامته فى فلوريدا فى شهر أغسطس الماضى 2022.
وقال ساخرا، إن هذا التحقيق أكسبه كثيرا من الدعاية المجانية لمنتجعه تقدر بنحو 5 مليارات دولار.
ويخوض الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب معركة قانونية مكثفة مع وزارة العدل فى أعقاب تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالى لمنتجعه " مارـ آ ـ لاجو بولاية فلوريدا والعثور على عشرات الوثائق السرية بما أثار الحديث عن انتهاكه للقوانين الفيدرالية.
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