العالم اليوم - مسار صاعد للذهب مع تراجع عوائد السندات الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 أكتوبر 2022 07:24 صباحاً - سجلت أسعار الذهب مكاسب، الخميس، مع تراجع العائد على سندات الخزانة، لكن المكاسب كانت محدودة بعد أن عززت بيانات اقتصادية أميركية قوية توقعات بمواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) رفع معدلات الفائدة.

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام بعد بلوغ أعلى مستوى خلال يوم واحد منذ 26 سبتمبر الأربعاء، في حين استقر مؤشر الدولار.

من جانبها، قالت رئيسة مجلس الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الأربعاء إن المركزي الأميركي ملتزم بالسيطرة على التضخم بمزيد من الرفع لمعدلات الفائدة، لكنها ذكرت أن البنك المركزي لن يواصل المضي قدما في ذلك إذا بدأ الاقتصاد يتداعى.

تحركات الأسعار

وبحلول الساعة 0144 بتوقيت غرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1719.19 دولار للأونصة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1728.50 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 20.64 دولار للأونصة.

واستقر البلاتين عند 919.11 دولار للأونصة. وصعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2262.32 دولار للأونصة.