بايدن يعلن عن خيبة أمله بسبب قرار أوبك

جدة - نرمين السيد - أعرب الرئيس الأمريكى جو بايدن عن خيبة أمله بسبب قرار منظمة الدول المصدرة للنفط " أوبك " خفض حصص الإنتاج فى ظل مواجهة الاقتصاد العالمى للتأثيرات السلبية المستمرة لأزمة أوكرانيا.





وقال بيان للبيت الأبيض اليوم الأربعاء، الصادر عن كل من جيك سوليفان مستشار الأمن القومى وبرايان ديس مدير المجلس الاقتصادى الوطنى الأمريكى ، إن الرئيس بايدن يؤكد أنه فى ظل هذه الظروف يكون الحفاظ على إمدادات الطاقة أمرا بالغ الأهمية مشيرا إلى أن هذا القرار سيكون له التأثير الأكثر سلبية على البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط والتى تعانى بالفعل من ارتفاع أسعار الطاقة.

وأوضح سوليفان وديس أن بايدن قام بجهد فى الداخل ومع الحلفاء فى كافة أنحاء العالم من أجل خفض أسعار مشيرين إلى أن وزارة الطاقة ، بتوجيه من الرئيس بايدن ، ستسلم 10 ملايين برميل أخرى من الاحتياطى البترولى الاستراتيجى للسوق فى الشهر المقبل.

ونوه المسؤولان بأن بايدن دعا شركات الطاقة الأمريكية للاستمرار فى خفض أسعار الضخ من خلال سد الفجوة الكبيرة تاريخيا بين أسعار الوقود بالجملة والتجزئة لصالح المستهلكين.

ولفت البيان إلى أن إدارة بايدن ستتشاور مع الكونجرس بشأن الأدوات والصلاحيات التى يمكن أن تقلل من سيطرة أوبك على أسعار الطاقة.

وذكر أن إعلان اليوم يبرز الأهمية البالغة التى تدعو الولايات المتحدة لتقليل اعتمادها على المصادر الأجنبية للوقود كما تستعد الولايات المتحدة لأكبر استثمار على الإطلاق لتسريع الانتقال للطاقة النظيفة وتقنياتها أمريكية الصنع.