العراق: قصف أراضينا من دول الجوار لن ينهى جهود مكافحة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن قصف الأراضى العراقية من دول الجوار لن ينهى جهود مكافحة الإرهاب.

وأضاف: "وزارة الخارجية العراقية اتخذت تجاه القصف الإيرانى جملة من الخطوات كان من بينها إصدار بيان شديد اللهجة وادانة بأشد العبارات؛ نتيجة هذا الاعتداء الإيرانى الاستفزازى أحادى الجانب الذى طال مناطق من اقليم كردستان العراق وأوقع العديد من الشهداء والجرحى".

وأضاف، أنه "تم استدعاء سفير إيران لدى بغداد وسلمت له مذكرة احتجاج شديدة اللهجة".. مشيرًا إلى أن "هناك تنسيقا بين وزارة الخارجية وقيادة العمليات المشتركة وسلطات إقليم كردستان العراق، للحد من تكرار عمليات القصف على الأراضى العراقية".

وأوضح أن "استمرار الضربات شكل تحولا نوعيا خطيرا بدأت بالقصف المدفعى ومرت بالقصف الصاروخى ثم انتهت بالطائرات المسيرة التى تحمل مواد متفجرة".. مضيفًا أن "وزارة الخارجية عدت هذا القصف تحولا خطيرًا يسيء إلى مبادئ حسن الجوار"، وأن "استمرار القصف لن ينهى جهود مكافحة الإرهاب بالمنطقة، بل سيزيد التوتر الأمنى ويلقى بظلاله على الأوضاع بالعراق والمنطقة".