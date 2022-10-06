العالم اليوم - مصرع 15 مهاجرا على الأقل غرقا قبالة سواحل اليونان

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 أكتوبر 2022 05:24 صباحاً - لقي 15 مهاجرا على الأقل حتفهم عندما غرقت سفينتهم قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية، وسط بحر إيجه، في ساعة مبكرة من صباح الخميس.

وهذه ثاني كارثة بحرية تطال مهاجرين أمام سواحل اليونان منذ الأربعاء.

وقال خفر السواحل اليوناني، نقلا عن خمسة أشخاص تم إنقاذهم حتى الآن، إن القارب الغارق كان يقل نحو 40 شخصا، وفق "رويترز".

وأضاف أنه تم العثور على 15جثة، وهذا يترك حوالى 20 شخصا في عداد المفقودين.

وغرق القارب شرق جزيرة ليسبوس القريبة من الساحل التركي.

وسارعت سفينة تابعة لخفر السواحل اليوناني وطائرة هليكوبتر تابعة للقوات الجوية لإجراء عمليات بحث وإنقاذ مع هبوب رياح قوية في المنطقة.

وتم إجراء بحث على طول الساحل الأوسع لجزيرة ليسبوس بحثا عن المهاجرين الذين ربما وصلوا إلى الشواطئ. وتم العثور على ثلاثة عالقين في منطقة نائية.

وفي حادث سابق، أنقذت السلطات اليونانية 30 مهاجرا غرق قاربهم بعد أن اصطدم بمنطقة صخرية في المياه العاصفة بالقرب من جزيرة كيثيرا في جنوب اليونان الأربعاء.