اندلاع مواجهات جديدة بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال فى الضفة

جدة - نرمين السيد - وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال الإسرائيلى بعد اقتحامهم منطقة "باب الزاوية" و"دوار المنارة" وسط مدينة الخليل، وأطلاقهم قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين. واندلعت مواجهات عند مدخل بلدة "سعير" وقرية "بيت عنون" شمال شرق الخليل، عقب إغلاق قوات الاحتلال مداخل البلدة والقرية، حيث منعت المواطنين من التنقل، ولم يتم الابلاغ عن إصابات.

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