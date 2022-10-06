التجارة العالمية تخفض توقعاتها للصادرات والواردات الدولية

جدة - نرمين السيد - وتقدر منظمة التجارة العالمية أن حركة البضائع العالمية ستنمو بنسبة 1 فى المائة العام المقبل، بانخفاض حاد عن توقعاتها البالغة 3.4 فى المائة الربيع الماضى، وفق مديرة المنظمة نجوزى أوكونجو إيويالا.

ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عن مديرة المنظمة إن التوقعات هى مؤشر آخر على أن الاقتصاد العالمى يتباطأ حيث حذرت الأمم المتحدة هذا الأسبوع من أن تشديد السياسة النقدية الأمريكية يشكل تهديدا للدول الفقيرة وقد يدفع العالم إلى ركود عالمى.

وقالت مديرة المنظمة للصحفيين يوم الأربعاء، إن التجارة العالمية قد تنخفض العام المقبل إذا تصاعد الغزو الروسى لأوكرانيا، منتقدة جهود الدول للحد من صادرات المواد الغذائية والأسمدة والوقود.

وأضافت: "فى حين أن القيود التجارية قد تكون استجابة جيدة لأوجه ضعف العرض التى تعرض لها العالم من صدمات خلال العامين الماضيين، إلا أن تقليص سلاسل التوريد العالمية لن يؤدى إلا إلى تعميق الضغوط التضخمية، مما يؤدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادى وانخفاض مستويات المعيشة بمرور الوقت".

ووافق تحالف أوبك بلس الذى يضم المملكة العربية السعودية وروسيا، يوم الأربعاء على خفض إنتاج النفط العالمى بمقدار مليونى برميل يوميا، فى خطوة ستزيد من نقص المعروض ورفع الأسعار.

لقد حدت روسيا من صادرات الأسمدة ردا على العقوبات الغربية، كما أدى غزوها إلى تقليص صادرات القمح الأوكرانية، وهى الإجراءات التى أدت إلى انخفاض الإمدادات الغذائية العالمية.