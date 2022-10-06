العالم اليوم - "هي الفنون".. مهرجان للاحتفاء بالشغف النسائي في مصر

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 أكتوبر 2022 12:22 صباحاً - اختتمت فعاليات مهرجان "هي الفنون"، الذي كان قد انطلق يوم الجمعة الماضي في القاهرة، بعدما سلّط الضوء على النساء الرائدات في مختلف أنواع الفنون، حيث قدم شكّل منصةً الدعم لكل واحدة منهنّ، لبناء قاعدة جماهيرية جيدة.

وقد شارك في المهرجان فنانات عربيات وأجنبيات، حيث قدّمن أجمل ما لديهن في الموسيقى والمسرح والكوميديا والسينما، وبذلك، اختصر مهرجان "هي الفنون" ثقافات شعوب فنية، مختلفة ومتعددة على أرض عاصمة عربية واحدة، ألا وهي القاهرة.

وقالت مؤسسة ومديرة المهرجان سنيفين قناوي "إن هذه الفرصة الإبداعية وفرت ساحة مثمرة لمزيد طرح أعمال نسائية من مصر وخارج مصر، وفعلا لمسنا هذا التفاعل والتعاون المعطاء خلال هذا العرس الفني، حيث شاركت عازفات مصريات في تقديم مقاطع فنية وكانت قائدة الأوركسترا من ألمانيا، وهذا ما نطمح لتعزيزه".

ولا يقتصر دور مهرجان "هي الفنون" على عرض الأعمال الفنية فقط، بل يدعم الفنانات الطموحات من خلال إنتاج أعمال فنية للبعض منهنّ، ليؤكد لكل امرأة أن هناك مكانا لشغفها دائما، وأعينا تترقب، وآذانا تنصت لإبداعاتها.

وقالت قائدة الأوركسترا مادالينا كلاين "أعتقدُ أن تنظيم مهرجان بأكمله للتعريف بالإبداعات النسائية في مجالاتِ الفنون فكرة رائعة، لأن هناك الكثير من الفنانات المتميزات، لكنهن لا يحظيْن بالقدر نفسه من الاهتمام والاحتفاء مثل الرجال، وأعتقد أنه من المهم أن يكونَ هناك مهرجانٌ كامل، يركز على المواهب الموجودة في مصر، والتعاون مع فنانات من الخارج مثلي، لذلك أنا سعيدة الحظ، والعرض اليوم مع مجموعة من العازفات كان ممتعا، فهن فنانات رائعات".