العالم اليوم - تشلسي يصعق ميلان ومان سيتي يسقط كوبنهاغن بخماسية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 أكتوبر 2022 12:22 صباحاً - تغلب تشلسي الإنجليزي على ضيفه ميلان الإيطالي 3-صفر، ومواطنه مانشستر سيتي على كوبنهاغن 5-صفر، ضمن منافسات مجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

منحت أهداف ويسلي فوفانا وبيير إيمريك أوباميانغ وريس جيمس تشلسي فوزا كبيرا على ميلان، مما عزز فرصه في التأهل من المجموعة الخامسة بعد فوزه الأول في دوري الأبطال هذا الموسم.

وسجل المدافع فوفانا الهدف الأول بعد بداية متوترة لأصحاب الأرض عندما أطلق تسديدة من زاوية ضيقة في مرمى الضيوف في الدقيقة 24 بعد تدافع نحو المرمى إثر ركلة ركنية.

واستغل أوباميانغ دفاع ميلان الهش عندما سدد في الشباك من مدى قريب في الدقيقة 56 بعد أن تلقى تمريرة عرضية مقتنة من جيمس.

وبعد ست دقائق، نجح الجناح الإنجليزي المفعم بالحيوية في هز الشباك بنفسه، وسيطر على تمريرة من رحيم سترلينغ، وأرسل تسديدة بقدمه اليمنى إلى سقف المرمى لإسعاد المدرب جراهام بوتر الذي قاد الفريق للمباراة الثانية فقط في دوري أبطال أوروبا.

وفي مباراة ثانية، سجل إيرلينغ هالاند ثنائية رفعت رصيده إلى 19هدفا مع مانشستر يونايتد في كل المسابقات، ليقود فريقه لسحق كوبنهاغن 5-صفر.

ولم يهدر هالاند وقتا إذ أنه سجل هدفا مبكرا افتتح به التسجيل قبل أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 32.

وقبل ست دقائق على نهاية الشوط الأول، سجل دافيت خوتشولافا عن طريق الخطأ في مرماه.

وقرر بيب غوارديولا مدرب سيتي إخراج هالاند بين شوطي المباراة، ولكن تواصلت الأهداف إذ سجل رياض محرز من ركلة جزاء بعد عشر دقائق على بداية الشوط الثاني، قبل أن يكمل جوليان ألفاريز الخماسية.

وبهذا الفوز السهل يرفع سيتي رصيده إلى تسع نقاط من ثلاث مباريات في صدارة المجموعة السابعة بدوري الأبطال، ويحتاج إلى نقطتين فقط لحجز مقعد في مراحل خروج المغلوب. ويتذيل كوبنهاغن المجموعة بنقطة وحيدة من ثلاث مباريات.