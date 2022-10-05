أمريكا تؤكد التزامها تجاه حلفائها في مواجهة إجراءات كوريا الشمالية التصعيدية المستمرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 11:27 مساءً - أكد الممثل الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية سونج كيم، التزام الولايات المتحدة تجاه حلفائها في مواجهة الإجراءات التصعيدية المستمرة من قبل بيونج يانج.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس -بحسب ما أورده الموقع الرسمي للوزارة- إن "سونج ناقش مع الممثل الخاص للشؤون السلام والأمن في كوريا الجنوبية كيم جون والمدير العام لوزارة الخارجية اليابانية لشؤون آسيا والمحيط الهادئ فوناكوشي تاكهيرو خلال محادثات هاتفية منفصلة، إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ البالستي في 25 سبتمبر".

وأدان سونج كيم إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ الباليستي الذي هدد المنطقة وانتهك العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي، وشدد على الهدف المشترك المتمثل في تحقيق نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية.

ودعا الممثل الأمريكي الخاص، كوريا الشمالية إلى الانخراط في دبلوماسية جادة ومستدامة، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على الحوار.