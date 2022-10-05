العالم اليوم - أزمة سيدات مصر لليد.. استبعاد المحترفات والاتحاد يوضح موقفه

انتم الان تتابعون خبر أزمة سيدات مصر لليد.. استبعاد المحترفات والاتحاد يوضح موقفه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 11:20 مساءً - عبرت رحاب جمعة لاعبة نادي باليتي بيسانكون الفرنسي لكرة اليد، عن غضبها لاستبعادها من قائمة منتخب سيدات مصر لكرة اليد.

وكتبت رحاب عبر صفحتها على فيسبوك، أن اتحاد اليد يقضي على حلمها بشرف تمثيل منتخب مصر.

وتستعد سيدات مصر لخوض بطولة إفريقيا لكرة اليد المقرر إقامتها في السنغال خلال الفترة من 9 إلى 19 نوفمبر المقبل.

وكتبت رحاب جمعة: "10 سنين من الكفاح والصبر والمعافرة في الخارج ما بين الدنمارك وفرنسا والجزائر، أناشد اتحاد كرة اليد بضرورة تشكيل منتخب أول للسيدات وبمجرد الإعلان عن تشكيل المنتخب يتم استبعاد المحترفات، طب ليه؟ ولصالح مين؟"

وأكملت: "منذ الإعلان عن تشكيل منتخب للسيدات انتظرت أسابيع حتى يتواصل معنا أي مسؤول في اتحاد كرة اليد وأرسلت للمدير الفني الكابتن رامي عبد اللطيف – مدربي السابق في الأهلي وتمنيت له التوفيق ولكنه تجاهل الرد، في الوقت الذي يتوقف فيه الدوري في فرنسا خلال بطولة الأمم الإفريقية، وكذلك الأمم الأوروبية، وبالتالي ليس لدي أي التزام مع فريقي ومستعدة لنيل شرف تمثيل منتخب مصر".

من جهته، علق أيمن صلاح عضو مجلس إدارة اتحاد اليد، على سبب استبعاد رحاب جمعة، مؤكدا أن الأمر فني، ولا علاقة له بأي سبب آخر.

وأكمل صلاح في تصريحات خاصة لسكاي نيوز عربية: "عدد من لاعبي منتخب الرجال المحترفين يتم استبعادهم ولا يتحدثون أو يشنون هجوما على الاتحاد".

وأضاف عضو اتحاد اليد: "نعلم مستوى رحاب جيدا، وتم الاستقرار على عدم ضمها، والأمر انتهى".

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة اليد قد وافق قبل شهرين على مشاركة منتخب سيدات مصر في بطولة كأس الأمم.

وأصدر اتحاد اليد بيانا، يوم الأربعاء، تعليقا على تلك الواقعة جاء فيه: “استراتيجية الاتحاد هي تكوين منتخب سيدات يعتمد على لاعبات صغار السن أغلبهم من مواليد 2002 ,2004 ليصبح منتخب متجانس من الناشئات والشابات، وإعدادهم وعمل الاحتكاك المناسب لاكتساب الخبرات لذلك المنتخب".