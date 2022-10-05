الخارجية الفلسطينية: إجراءات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس «باطلة»

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن جميع إجراءات الاحتلال فى القدس باطلة وغير شرعية ولن تنشئ له حقًا فيها مهما بلغ جبروتها وعمقها، وأن مصيرها الفشل فى ظل صمود أصحابها المقدسيين وتشبثهم بالبقاء فيها.





وأدانت الوزارة، فى بيان صحفى، إجراءات سلطات الاحتلال الاستعمارية التى اتخذتها لعزل القدس واحيائها، بحجة حلول "يوم الغفران"، والتى أدت إلى شل حركة المواطنين المقدسيين والحياة فى مدينتهم المُقدسة وبلدتها القديمة بشكل خاص، التى أصبحت شبه مُغلقة بفعل انتشار الحواجز وتقطيع أوصال أحياء مناطق القدس عن بعضها البعض.

وقالت الوزارة إن التصعيد الإسرائيلى الحاصل من اقتحامات للمسجد الأقصى ليس فقط لتكريس تقسيمه الزمانى وإنما أيضاً محاولة لشرعنة أداء الطقوس التلمودية فى باحاته على طريق تقسيمه المكانى إن لم يكن هدمه وبناء الهيكل المزعوم مكانه.

وأكدت أن دولة الاحتلال توظف أعيادها ومناسباتها لتحقيق المزيد من أطماعها الاستعمارية التوسعية فى القدس المحتلة لتكريس ضمها وأسرلتها وفصلها عن محيطها الفلسطينى وربطها من جميع الجهات بالعمق الإسرائيلى، فى أبشع أشكال التوظيف للروايات التلمودية التى تخدم تلك الأطماع، كجزء لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة على القدس المحتلة فى سباق إسرائيلى مع الزمن لحسم مستقبلها من جانب واحد وبقوة الاحتلال وإخراجها من دائرة المفاوضات، عبر إدخال تغييرات ضخمة على واقِعها ومحاولة طمس هويتها وصولًا إلى واقع يصعب تجاوزه وتغييره وفق سياسة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مشاريعها الاستعمارية التى تستهدف القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وعن مجمل الانتهاكات التى ترتقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُحاسب عليها القانون الدولى.

وشددت الخارجية على أنه لا سلام ولا أمن ولا استقرار فى ساحة الصراع دون القدس عاصمة لدولة فلسطين باعتبارها مفتاح الحرب والسلام فى المنطقة برمتها.