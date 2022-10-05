أمريكا تؤكد التزامها تجاه حلفائها بمواجهة إجراءات كوريا الشمالية التصعيدية 

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس -بحسب ما أورده الموقع الرسمى للوزارة- إن "سونج ناقش مع الممثل الخاص للشؤون السلام والأمن فى كوريا الجنوبية كيم جون والمدير العام لوزارة الخارجية اليابانية لشؤون آسيا والمحيط الهادئ فوناكوشى تاكهيرو خلال محادثات هاتفية منفصلة، إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ البالستى فى 25 سبتمبر".

وأدان سونج كيم إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ الباليستى الذى هدد المنطقة وانتهك العديد من قرارات مجلس الأمن الدولى، وشدد على الهدف المشترك المتمثل فى تحقيق نزع السلاح النووى بالكامل من شبه الجزيرة الكورية.

ودعا الممثل الأمريكى الخاص، كوريا الشمالية إلى الانخراط فى دبلوماسية جادة ومستدامة، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على الحوار.